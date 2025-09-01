Toulouse ‍: Guillaume Restes annoncé à Galatasaray ‍!

Alors que le marché des transferts estival va bientôt fermer ses portes en France, Guillaume Restes devrait quitter Toulouse. Le portier français est en effet annoncé ces dernières minutes à Galatasaray. Les deux clubs ont un accord total selon LesViolets.com pour l'arrivée de Restes à Istanbul. Le portier va signer un contrat de 5 ans et est en route pour la Turquie. Toulouse veut un remplaçant et n'a plus que quelques heures pour le faire...
