Toulouse ‍: Guillaume Restes annoncé à Galatasaray ‍!

Dans : TFC.

Par Hadrien Rivayrand

Alors que le marché des transferts estival va bientôt fermer ses portes en France, Guillaume Restes devrait quitter Toulouse. Le portier français est en effet annoncé ces dernières minutes à Galatasaray. Les deux clubs ont un accord total selon LesViolets.com pour l'arrivée de Restes à Istanbul. Le portier va signer un contrat de 5 ans et est en route pour la Turquie. Toulouse veut un remplaçant et n'a plus que quelques heures pour le faire...