Toulouse a un crack, le Borussia Dortmund débarque

Par Corentin Facy

Performant la saison dernière à Toulouse, où il a disputé 34 matchs toutes compétitions confondues, Charlie Cresswell a tapé dans l’oeil du Borussia Dortmund, qui négocie le transfert du défenseur anglais.

Recrue phare du Toulouse FC il y a un an pour 4,5 millions d’euros en provenance de Leeds, Charlie Cresswell n’a pas déçu les dirigeants du club de la ville rose. Au contraire, le natif de Preston s’est imposé comme une valeur sûre du TFC en défense centrale. Ses performances ont tapé dans l’oeil des recruteurs de plusieurs grands clubs européens. Parmi eux, le Borussia Dortmund. A en croire les informations du journaliste David Ornstein, les dirigeants du club allemand sont entrés en négociations concrètes avec Toulouse pour le transfert du défenseur de 23 ans.

Le Borussia Dortmund fonce sur Charlie Cresswell

🚨 EXCL: Borussia Dortmund approach Toulouse over deal to sign Charlie Cresswell. Opening bid for 23yo centre-back rejected as falls below #Toulouse valuation. Talks on England U21 int’l continue & #BVB also maintain Aaron Anselmino pursuit @TheAthleticFC https://t.co/tfY3ppbFf2 — David Ornstein (@David_Ornstein) August 22, 2025

Le dossier est avancé puisqu’une première offre a été soumise par le BVB aux dirigeants toulousains. Celle-ci, dont le montant n’a pas filtré, a été refusée par l’état-major du club présidé par Olivier Cloarec. Valorisé à hauteur de 10 millions d’euros par Transfermarkt, Charlie Cresswell ne quittera sans doute pas Toulouse pour une somme inférieure. Reste maintenant à voir jusqu’à quelle hauteur de prix le Borussia Dortmund sera prêt à monter pour s’attacher les services de l’international espoirs anglais (26 sélections).