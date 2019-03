TFC : Un international camerounais en approche au mercato

Dans : TFC, Mercato, Foot Europeen.

International camerounais évoluant en Ecosse, Arnaud Djoum n’est probablement pas le plus connu des Lions Indomptables.

Mais son parcours avec les Hearts et sa révélation sur le tard au poste de milieu défensif pourraient lui valoir une belle fin de carrière. A 29 ans, le natif de Yaoundé, notamment passé par les championnats de Belgique, des Pays-Bas, de Turquie et de Pologne, arrive en fin de contrat avec le club d’Edimbourg. Les discussions pour une prolongation n’ont pas abouti, les demandes de Djoum étant jugées trop élevées par les Hearts. Résultat, selon The Express, c’est Toulouse qui compte en profiter en discutant ouvertement avec les représentants du joueur. Ce dernier n’a pas caché son souhait d’évoluer dans un championnat majeur, alors que Dijon est également annoncé sur les rangs pour sa venue. Mais les Violets ont nettement pris les devants dans ce dossier qui pourrait se boucler rapidement en fin de saison.