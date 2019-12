TFC : Toulouse va rembourser cet indigne spectacle à ses fans !

Dans : TFC.

Battu par Reims à domicile samedi soir (0-1), Toulouse est en pleine crise. Dernier de Ligue 1, l’équipe d’Antoine Kombouaré propose un triste spectacle…

Une situation épouvantable pour les supporters toulousains, lesquels ont exprimé leur mécontentement en envahissant la tribune présidentielle du Stadium samedi à l’issue du match perdu face aux Champenois. Des agissements intolérables selon le président Olivier Sadran, qui a tout de même décidé de faire un geste en faveur des supporters du TFC. Interrogé par le Midi Libre, l’homme fort de Toulouse a indiqué qu’il était prêt à rembourser les abonnements des supporters pour la deuxième partie de saison, si ces derniers ne souhaitaient plus se rendre au stade en 2020.

« La violence n’est jamais une solution. Dès lundi, les gens qui ne voudront pas participer à la phase retour et ne plus aller au stade, pourront venir rendre leur abonnement et seront remboursés pour la deuxième partie de la saison, a affirmé le patron du club de la Ville Rose. […] On propose un spectacle qui n’est pas digne du prix payé, donc le processus est normal. On en est désolés, bien sûr, car on a besoin d’eux pour se sauver » a indiqué le président toulousain. Et pendant ce temps, quid d’Antoine Kombouaré ? Visiblement, l’ancien coach du PSG n’est pas menacé. « Puisque les coachs tournent, ce sont les joueurs, lesquels pour la plupart sont là depuis plusieurs saisons, qui sont à même d'être pointés du doigt. Les attitudes d'un certain nombre d'entre eux ne correspondent pas à des comportements de professionnels ». Un sacré moyen de mettre la pression sur les joueurs du TFC…