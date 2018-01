TFC : Non, Toulouse ne méritait pas de prendre une rouste

Dans : TFC, Ligue 1.

Mickaël Debève (entraîneur-adjoint de Toulouse, après la défaite 2-0 contre Saint-Etienne) : « Il y a beaucoup de regrets par rapport à l'investissement des joueurs. On a été bien dans le jeu, on a proposé des situations vers l'avant très intéressantes, mais on n'a pas réussi à ouvrir le score, par maladresse parfois, mais aussi parce que l'on est tombé sur un super gardien (Jessy Moulin). Ce but juste avant la mi-temps nous a fait mal. C'était difficile ensuite même si les gars ont tout mis en oeuvre pour marquer ce but. L'objectif était d'être costaud au milieu de terrain et on l'a plutôt bien réussi. On n'est pas récompensé et on aurait mérité mieux à la mi-temps. On est touché parce qu'il n'y a pas de résultat, mais c'est encourageant par rapport à l'investissement que mettent les joueurs ».