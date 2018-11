TFC : Son câlin avec Alves fait polémique, Gradel s'explique !

Dans : TFC, PSG, Ligue 1.

Dimanche soir alors que Toulouse était mené 1-0 sur la pelouse du Parc des Princes, Dani Alves a fait son grand retour à la compétition avec le PSG.

Six mois après, le Brésilien remplaçait Thomas Meunier. Un événement salué par les supporters franciliens… mais pas seulement. A la surprise générale, Max-Alain Gradel, capitaine de Toulouse, s'est empressé d’enlacer l’ancien joueur du FC Barcelone, en plein match. Un geste qui a été très critiqué, notamment par Habib Beye sur Canal Plus. « Les autres joueurs regardent ce que vous faites sur un terrain. J’ai été joueur moi aussi. Si je vois ça d’un de mes coéquipiers, je me dis : 'On perd 1-0, il reste du temps et la seule chose à laquelle tu penses, c’est d’aller saluer Daniel Alves ?' Moi ça me choque » avait notamment lâché l’ancien défenseur de l’OM, samedi.

Via son compte Twitter, l’international ivoirien a répondu à Habib Beye. S’excusant auprès des supporters toulousains qui se sont sentis offusqués. « Ayant moi-même subi à 2 reprises la même blessure que @DaniAlvesD2 je sais à quel point il est dur de revenir de cette blessure. Content de revoir ce grand joueur de retour sur Les terrains de la @Ligue1Conforama c'est un geste humain. Désolé pour ceux que j’ai pu offenser » a expliqué Max-Alain Gradel. Alors, pardonné ?