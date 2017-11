TFC : Riolo flingue Dupraz, un « très mauvais entraîneur »

Dans : TFC, Ligue 1.

Dixième de L1, Toulouse déçoit cette saison. Samedi, les hommes de Pascal Dupraz ont fait plus que ça en concédant le nul (0-0) au Stadium face à un FC Metz rapidement réduit à dix.

Cet été, Olivier Sadran a pourtant fait le nécessaire pour offrir à l’ancien manager de l’ETG un effectif plutôt séduisant : Jullien, Diop, Delort et Lafont sont restés, Corentin Jean a été définitivement transféré en provenance de Monaco, Yaya Sanogo est arrivé d’Arsenal… Et pourtant, le TFC n’y arrive pas. Et selon Daniel Riolo, il n’y a qu’un seul responsable : Pascal Dupraz.

« Dupraz est un très mauvais entraîneur. Il y a eu une espèce d’hipe au moment de sa mise en scène du match contre Angers. Il a montré à Evian qu’il était très mauvais. Il est partout dans les médias, tout ce qu’il fait est une mise en scène. Je le sais car je l’ai vu de près, je peux vous dire que c’est un très mauvais acteur. Avec l’effectif qu’il a, il devrait faire beaucoup mieux. Tous les gens avec qui il a bossé disent qu’il n’est pas bon. La situation actuelle de Toulouse avec Dupraz ne m’étonne pas. Il ne mérite même pas qu’on s’attarde réellement à lui » a-t-il lâché sans langue de bois (comme souvent) sur RMC. Sur ce point, le polémiste de l’After Foot devrait être rejoint par beaucoup d’observateurs, Pascal Dupraz étant souvent qualifié d’entraîneur surcoté en Ligue 1 ces derniers mois…