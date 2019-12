TFC : Reynet lance un terrible appel

Dans : TFC.

Battu samedi à Strasbourg, Toulouse occupe la dernière place du classement, et Antoine Kombouaré ne semble pas réussir à inverser la tendance. Pour Baptiste Reynet, l'heure est venue de tirer le signal d'alarme, même si cela est peut-être trop tard.

Du haut de ses 29 ans, Baptiste Reynet a toujours fréquenté des clubs qui se battait pour le maintien, ou la montée, mais en signant au TFC en 2018, le gardien de but ne pensait pas vivre de tels événements. Car si la saison passée n’a pas été simple pour Toulouse, celle qui est en cours est un vrai cauchemar, le départ d’Alain Casanova début octobre et son remplacement par Antoine Kombouaré n’ayant rien changé. Et si le TFC est dernier de Ligue 1 après sa défaite à la Meinau, c’est que les Violets sont sur une incroyable série de sept défaites consécutives en Championnat, le dernier succès toulousain remontant au 19 octobre contre Lille…pour le premier match d’Antoine Kombouaré au Stadium.

Pour Baptiste Reynet, cette descente aux enfers à un prix et ses coéquipiers doivent rapidement le comprendre. « J'ai honte de perdre encore une fois. C'est la septième fois d'affilée. Il faut prendre conscience qu'on est en train de jouer avec nos carrières, il y a des gens derrière nous, des employés. On est dans la merde. Je n’ai pas d'autre mot, il va falloir se bouger le cul parce que là on y va tout droit. On a envie de s'en sortir, je n’ai pas envie de croire le contraire », explique le portier toulousain, qui espère que tout le monde tire dans le même sens au sein du vestiaire de Toulouse. Il ne manquerait plus que ce ne soit pas le cas…