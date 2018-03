TFC-OM : Quand le Stadium de Toulouse exulte pour... Marseille

Dans : TFC, Ligue 1, OM.

Ce dimanche soir, l'Olympique de Marseille a retrouvé le chemin de la victoire en Ligue 1 contre Toulouse après deux journées sans succès (2-1), grâce au sauveur Mitroglou, mais aussi grâce à Mandanda, auteur de quatre arrêts décisifs face aux attaquants toulousains. Ce succès soulage l'OM, qui remet donc les compteurs à zéro dans la course au podium face à Monaco, second quatre points devant, et contre l'OL, quatrième à cinq unités.

Une victoire fêtée par le... Stadium de Toulouse, qui était à fond derrière l'adversaire de son club, pourtant en danger dans la lutte pour le maintien. Ce qui n'est pas forcément étonnant car cela est parfois voire souvent le cas lors des déplacements à travers la France de clubs très populaires comme l'OM. Un soulagement marseillais qui aurait eu le don d'agacer sévèrement un certain Pascal Dupraz... Malgré le tifo et un kop bien présent au TFC, les chants entendus étaient bien marseillais ce dimanche au Stadium.