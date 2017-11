TFC : Machach lance une nouvelle bagarre contre Toulouse

Dans : TFC, Ligue 1.

Impliqué dans une altercation violente avec Denis Zanko, l’entraîneur de l’équipe réserve, le 16 septembre dernier, Zinédine Machach a été licencié par Toulouse. Mais l’affaire est loin d’être terminée.

Alors que le technicien de 53 ans est traumatisé par l’incident, le milieu de terrain estime qu’il n’est pas responsable. En effet, l’ancien Marseillais affirme qu’il n’a pas porté le premier coup. Le problème, c’est que le coach dit l’inverse… En tout cas, Machach va encore plus loin et se dit victime d’un véritable harcèlement à Toulouse. Notamment à cause de l’entraîneur de l’équipe première, Pascal Dupraz, qui l’avait écarté en fin de saison 2015-2016, et qui l’a de nouveau oublié malgré un début d’exercice intéressant. Du coup, Machach a contre-attaqué en déposant une plainte contre le club toulousain.

« Il a été licencié, aujourd’hui, il recherche un club. Cela va finir aux prud’hommes, il n’y a pas d’alternative. Zinédine conteste le licenciement et la façon dont ça s’est passé, a confié son avocat Romuald Palao à 20 Minutes. (…) Mon client est le premier à être allé au commissariat. Il a notamment été touché à l’épaule et s’est vu prescrire cinq jours d’ITT, contre deux pour Denis Zanko. » La justice tentera de connaître la vérité. Mais peu importe le résultat de l’enquête, le natif de Marseille ne rejouera plus à Toulouse.