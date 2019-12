TFC : Kombouaré dézingue l’arbitre « supporter » de Nantes !

Dans : TFC.

Ce dimanche, Toulouse a concédé une nouvelle défaite en Ligue 1. Battus par Nantes (2-1), les hommes d’Antoine Kombouaré en veulent à Florent Batta, l’arbitre de la rencontre.

Au micro de beIN SPORTS après la rencontre, l’entraîneur du TFC n’a pas épargné l’homme en noir, le qualifiant carrément de supporter du FC Nantes. « Une grave erreur d'arbitrage nous fait jouer 1h10 à dix contre onze (après l'expulsion de Kouadio Koné pour un deuxième carton jaune, 23e)... Un carton rouge qui n'existe pas, un penalty contestable (ndlr : après une main d'Issiaga Sylla, 42e) et un deuxième but avec la goal line technology (53e) : le scénario était très compliqué... Je tiens à féliciter mes joueurs, j'ai aimé leur comportement et leur attitude mais c'est difficile de jouer contre onze Nantais et un douzième supporter avec les Nantais, l'arbitre... Je suis très en colère aujourd'hui » a lâché Antoine Kombouaré, lequel risque bien d’être rattrapé par la patrouille de la commission de discipline de la LFP après de telles déclarations…