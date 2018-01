TFC : Dupraz retrouve un peu le sourire

Dans : TFC, Ligue 1.

Pascal Dupraz (après le nul du TFC contre Nantes) : « C'était vraiment la commedia dell'arte ce soir, les Nantais qui sont pourtant extrêmement solides défensivement, très difficiles à bouger, semblent fragiles mais la fragilité dure 2-3 minutes. Ils ont mérité leur point, mais je pense sincèrement que nous sommes cueillis à froid sur un coup de pied arrêté où on défend très mal. Néanmoins on a été patients face à ce bloc, les joueurs ont eu le mérite de pas lâcher et puis sur une action qui n'est pas construite, on obtient ce penalty qui nous permet de marquer notre premier point en championnat de l'année mais aussi de passer la vingtaine de points et ça, ça nous fait le plus grand bien. On va attendre avant de parler de déclic mais nous étions sur une spirale vraiment contraire et je trouve que l'équipe s'améliore mais malheureusement elle n'est pas récompensée comptablement depuis quelques matchs avant la trêve (...) Mon objectif personnel est de finir dixième avec cette équipe, l'objectif qui m'est fixé par le président Sadran, c'est de faire en sorte que le TFC soit en Ligue 1 l'année prochaine. Les deux sont réalisables. »