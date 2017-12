Dans : TFC, OL, Ligue 1.

L’année 2017 se termine mal pour Toulouse, battu à domicile par l’Olympique Lyonnais (1-2) mercredi lors de la 19e journée de Ligue 1.

Plus que la défaite, c’est surtout le contenu de la rencontre qui agace le Téfécé. En effet, les Violets n’ont pas digéré le penalty injustement accordé à Mariano Diaz. Et ce n’est pas tout. Alors qu’ils poussaient pour revenir en deuxième période, les Toulousains n’ont pas apprécié l’attitude des Gones, et notamment le comportement d’Anthony Lopes qui, en plus de ses arrêts, a tout fait pour gagner du temps. Le gardien lyonnais a donc eu droit à un message de Pascal Dupraz en conférence de presse.

« Quand on pense marquer, on frappe le poteau ou le gardien fait une parade exceptionnelle. A ce sujet, le gardien lyonnais est super fort, mais il est pénible, a lâché l’entraîneur de Toulouse. Il faut qu'il le comprenne. C'est dommage... C'est mon avis. J’espère qu’il va pouvoir rentrer à Lyon et j’espère qu’il va pouvoir passer de bonnes fêtes. Mais il faut qu'il comprenne qu'il est pénible. » Et encore, on imagine que Dupraz a fait l'effort de rester poli...