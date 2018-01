TFC : Dupraz a les nerfs contre l'arbitre... et Aulas

Dans : TFC, Ligue 1, OL.

Pascal Dupraz, entraîneur de Toulouse, après la défaite contre le MHSC (1-2) : « Je ne vais pas commenter les faits de jeu, mais il y a deux poids, deux mesures... On doit aussi s'en prendre à nous-mêmes. Car on ne défend pas très bien, et on a surtout les occasions pour faire mal à Montpellier, mais on manque le cadre ou on tape le poteau... Je suis quand même satisfait car mon équipe joue bien depuis quelques temps. Malheureusement, on a un besoin urgent de points, puisque ces bonnes productions ne rapportent rien. Ce soir, on a joué à trois défenseurs centraux, ça a marché car le trident offensif du MHSC a été maîtrisé. Mais cela n'a pas suffi, et c'est donc une déception car les efforts consentis sont vains. Aulas ? Je complimentais Jean-Michel, mais lui répond méchamment. C'est l'oligarque du foot. Mais il ne me fera pas taire. Il est allé jusqu'à se moquer de ma santé, c'est bas. On mettra ça sur le compte de l'âge... ».