Dans : TFC, Ligue 1, PSG.

De retour de suspension après son carton rouge reçu contre Lyon, Yannick Cahuzac revient au moment d’affronter le Paris Saint-Germain. Un match compliqué pour des Toulousains très moribonds cette saison, et qui n’ont pas donné beaucoup de raison de s’enflammer à leur public. Si le maintien est quasiment assuré avec 10 points d’avance sur Guingamp, aller faire un résultat contre un PSG qui n’a perdu qu’une seule fois cette saison sera délicat. Mais le TFC peut compter sur la motivation du rugueux milieu de terrain, face à une équipe parisienne qui sera privée de Cavani, Draxler, Daniel Alves, Meunier, Di Maria et bien sûr Neymar. De quoi redonner un peu d’espoir à l’ancien joueur de Bastia.

« Le PSG ? Ce serait présomptueux d’arriver et de dire que l’on veut prendre les trois points mais en tout cas, on va tout donner et tout faire pour ! Les remplaçants parisiens, ou pseudos remplaçants, sont aussi de grands joueurs. À nous de nous concentrer sur nous-même pour réussir à les embêter », a prévenu Yannick Cahuzac, qui pourrait ne pas compter sur le soutien d’un Stadium bouillant, une polémique ayant récemment éclaté sur le prix des places fixés par le club pour cette rencontre.