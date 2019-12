TFC : Antoine Kombouaré rembarre gentiment Elie Baup

Dans : TFC.

En pleine crise de résultat et de confiance après huit défaites consécutives en Ligue 1, Toulouse espère stopper l’hémorragie mercredi en Coupe de la Ligue à Lyon.

Si la situation ne venait pas très rapidement à s’améliorer, les dirigeants toulousains pourraient songer à un nouveau changement d’entraîneur. Dans cette optique, Elie Baup s’est d’ores et déjà positionné, indiquant même qu’il était prêt à collaborer avec Antoine Kombouaré. « J'ai été longtemps à la formation, entraîneur. Je les connais tous. Je me sens proche d'eux. S'il y a une ouverture, il n'y a pas de problème, je suis là. C'est une aide, je suis même proche d'Antoine Kombouaré que je connais bien et que j'apprécie. Tous les gens doivent avoir envie de s'entraider pour y arriver » avait lancé le consultant de Bein Sports.

Ce mercredi en conférence de presse, Antoine Kombouaré lui a répondu. Et c’est très clair, le Kanak ne veut pas de l’aide d’Elie Baup dans la Ville Rose. « Je n'embauche pas mais c'est gentil de sa part. Mon travail, c'est de trouver des solutions pour que l'équipe reparte de l'avant. Je peux impulser au niveau du recrutement du club, le reste ce n'est pas dans mon domaine. Tous ceux qui aiment vraiment le club ont envie de donner un coup de main. Je reste concentré sur mon travail auprès de mes joueurs » a indiqué l’ancien entraîneur du PSG, qui vivrait sans doute comme une humiliation d’être épaulé dans sa tâche par un autre entraîneur à l’épais CV en L1.