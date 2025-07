Olivier Cloarec nommé président du TFC

Dans : TFC.

Par Claude Dautel

Damien Comolli étant parti à la Juventus, les propriétaires du TFC ont finalement décidé de confier à Olivier Cloarec la présidence du club. Ancien président exécutif du Stade Rennais, il avait été débarqué cet hiver.

« À l’issue d’un processus de recrutement rigoureux mené par les propriétaires du Toulouse FC, RedBird Capital Partners, le Club a le plaisir d’annoncer la nomination d’Olivier Cloarec au poste de Président. Monsieur Cloarec, auparavant Président exécutif du Stade Rennais FC, prendra ses fonctions au Toulouse FC le 15 juillet. Olivier Cloarec, qui a déjà occupé le poste de Président exécutif au Stade Rennais, apporte sa riche expérience à son nouveau poste de Président du Toulouse FC Ce dirigeant expérimenté est reconnu dans le football français, avec plus de 15 ans de carrière à des postes à responsabilité dans les domaines commercial et sportif, notamment à Dijon, Vannes, et Brest. Neil Chugani, qui assurait l’intérim en tant que Président durant la période de transition, reste Président du Conseil d’Administration afin de garantir continuité et stabilité », précise le Toulouse Football Club dans un communiqué.