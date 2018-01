Officiel : Toulouse vire Dupraz, Debève nommé

Dans : TFC, Ligue 1.

En situation délicate, Toulouse a annoncé s’être séparé de Pascal Dupraz, l’entraineur qui avait sauvé le club il y a deux ans de cela. Le technicien et le club haut-garonnais se sont séparés d’un commun accord, selon le communiqué, qui officialise également le nouvel entraineur, son ancien adjoint Michaël Debève.

« Pascal Dupraz et Olivier Sadran ont décidé de mettre un terme à leur collaboration ce matin. Pascal Dupraz et Olivier Sadran ont considéré que toutes les conditions sportives et extra-sportives n’étaient pas réunies pour mener à bien les prochaines échéances du club. C’est Michaël Debève qui prendra à partir de ce jour les rênes de l’équipe professionnelle. Le TFC tient sincèrement à remercier Pascal Dupraz pour son investissement et son professionnalisme depuis son arrivée », a expliqué le TFC, 19e au classement de Ligue 1.