Mercato : Une nouvelle vente démente à Toulouse ?

Le TFC est très actif sur le marché des transferts en ce mois de juin, mais malheureusement pour les supporters des Violets, cela ne va pas vraiment dans le bon sens.

Issa Diop a quitté les rives de la Garonne pour 25 ME afin de rejoindre West Ham. Une très belle vente inquiétante pour le secteur défensif. D’autant qu’Alban Lafont a affiché son désir de partir, et que le deuxième défenseur central se dirige également vers la sortie. Très solide dans le jeu aérien, Christophe Jullien intéresse inévitablement des formations anglaises.

The Chronicle Live annonce ainsi que Newcastle s’est mêlé, en compagnie de Southampton et Crystal Palace, à la lutte pour faire venir l’ancien joueur de Dijon et Auxerre. Pour le faire venir, les formations de Premier League comptent miser 10 ME afin de faire craquer Toulouse. Le TFC pourrait réaliser une nouvelle grosse affaire sur le plan financier, pour un joueur recruté en provenance de Fribourg pour 3 ME.