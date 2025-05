Damien Comolli quitte le TFC pour la Juventus

Dans : TFC.

Par Claude Dautel

Président du Toulouse Football Club depuis 2020 et le rachat du club par les Américains de RedBird Capital Partners, Damien Comolli s'apprête à quitter ses fonctions.

Passé par Arsenal, Liverpool, Tottenham, l'ASSE et Fenerbahçe, Damien Comolli a posé ses valises à Toulouse le 20 juillet 2020 au moment où Olivier Sadran a vendu le TFC au fonds d'investissement américain RedBird Capital Partners. Mais cinq ans plus tard, le président toulousain a annoncé ce mercredi au personnel du club qu'il était sur le départ. Selon L'Equipe, Damien Comolli devrait rejoindre la Juventus à un poste qui n'est pas encore connu. Son bilan au Toulouse Football Club est très positif, puisque le club est remonté en Ligue 1 et a gagné la Coupe de France, tout cela sans faire des folies financières.