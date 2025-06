Surprise à Strasbourg, Leicester drague Rosenior

Après une saison fantastique du côté de Strasbourg, Liam Rosenior est désormais courtisé. Leicester est sur le dossier de l’ancien technicien d’Hull City.

Liam Rosenior a réussi sa saison. Le technicien du Racing club de Strasbourg a permis aux Alsaciens de retrouver l’Europe après une qualification obtenue en Conférence League, la saison prochaine. Le Britannique arrivé l’été dernier en France est dorénavant courtisé. Ce vendredi le média Football League World confirme que l’entraineur du RCSA est convoité par Leicester. Le club anglais a vécu une saison très difficile en Premier League. Les Foxes ont terminé à une piteuse 18e place, oubliant rapidement toute chance de maintien. À présent en Championship, le club champion d’Angleterre en 2016 ne devrait pas conserver Ruud Van Nistelrooy sur le banc. Selon Sky Sports, l’avenir du Néerlandais n’est pas fixé, mais Liam Rosenior est présent dans la short list.

Danny Rohl, Liam Rosenior and Russell Martin remain on their shortlist - though the latter is unlikely at this stage, I’m told. #lcfc https://t.co/ViLSf2Ma38