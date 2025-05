Strasbourg vise une révélation de l'année ‍!

En quête de renforts en vue d’une potentielle coupe d’Europe la saison prochaine, le Racing Club de Strasbourg se tourne vers la Championship cet été. Le défenseur CJ Egan-Riley est toujours sur les tableaux.

Depuis cet hiver, Strasbourg tente d’attirer le jeune CJ Egan-Riley. Le jeune défenseur central de 22 ans a grandement contribué à la remontée de Burnley en Premier League, cette saison. L’international U21 anglais est courtisé par de nombreux clubs dont la formation alsacienne. Avec plus de 41 apparitions en Championship avec les Clarets, il est le quatrième joueur le plus utilisé par Scott Parker. Dans une défense qui n’a concédé que 16 buts cette saison en 46 journées. Selon TBR Football, Strasbourg est en pôle pour s’attacher ses services. CJ Egan-Riley est en fin de contrat cette saison avec son club qui aimerait le prolonger.

🚨 Strasbourg is in discussions with CJ Egan-Riley for a potential move after his contract with Burnley ends, as reported by TBR Football.https://t.co/0oARQ2MvAH#Ligue1