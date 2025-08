Strasbourg vient en aide à son grand rival

Dans : RCSA.

Par Quentin Mallet

Pour aider son voisin, Marc Keller, le président du RC Strasbourg, envisage d'envoyer deux de ses joueurs en prêt au FC Metz. Deux jeunes qui doivent encore s'aguerrir avant de répondre aux exigences européennes.

Ce ne serait pas la première fois que des joueurs quitteraient le RC Strasbourg pour s'engager au FC Metz. Malgré la rivalité entre les deux clubs qui a vu naître ce qu'on appelle aujourd'hui le Derby de l'Est, des opérations lors des marchés des transferts ont souvent lieu entre les deux formations. La dernière en date ? Jessy Deminguet qui a rejoint définitivement les Grenats en juin dernier après une saison passée là-bas en prêt. Le milieu de terrain de 27 ans ne devrait d'ailleurs pas être le seul à faire le trajet Alsace-Moselle cet été puisque deux jeunes joueurs qui n'ont plus leur place dans l'effectif de Liam Rosenior sont pressentis pour un départ.

Strasbourg vient en aide à Metz

C'est en tout cas ce qu'affirme Socios FC Metz. Le média spécialisé dans l'actualité footballistique messine indique que Marc Keller, le président du RC Strasbourg, envisage de proposer deux de ses joueurs en prêt à ses homologues grenats. Le premier joueur cité est Sékou Mara. L'ancien attaquant des Girondins de Bordeaux et de Southampton n'a pas réussi son aventure en terres strasbourgeoises avec seulement 1 but et 1 passe décisive en 25 participations en Ligue 1. Sa direction juge qu'il n'a pas les qualités requises pour lutter pour une place dans la rotation d'une équipe européenne. Pour l'heure, seul son gros salaire freine l'avancée du dossier.

L'autre joueur proposé est Abdoul Ouattara, 19 ans et formé à Strasbourg. Pour lui aussi, ses chances de jouer en équipe première la saison prochaine se sont amoindries avec les recrutements dans le secteur offensif. Il ne serait donc pas étonnant de voir les deux Strasbourgeois rejoindre Metz d'ici à la fermeture du mercato. Un joli coup de pouce de Marc Keller pour le retour de son rival en Ligue 1.