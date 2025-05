Strasbourg ‍: Une prime pour sauver l'AS Saint-Etienne

Dans : RCSA.

Par Claude Dautel

Toujours en course pour la quatrième place de Ligue 1, Strasbourg aura en plus un rôle d'arbitre dans la quête du maintien puisque le Racing reçoit Le Havre. Une prime des dirigeants alsaciens pourrait faire l'affaire de l'ASSE.

L'AS Saint-Etienne rêve d'un scénario idéal ce samedi soir, puisqu'en cas de victoire des Verts face à Angers, une défaite du Havre à la Meinau permettrait aux Verts de jouer le barrage de maintien en Ligue 1 contre Metz ou Dunkerque. Sur le papier, l'ASSE est donc en ballotage favorable, même si les Normands ont montré dans le passé qu'ils pouvaient se montrer dangereux en déplacement. L'ASSE peut cependant compter sur une équipe de Strasbourg ultra-motivée. Non seulement parce que le club alsacien peut encore accrocher la quatrième place de Ligue 1, mais parce que la formation de Liam Rosenior, actuellement sixième au classement, est en mesure de dépasser Nice et Lille. Du côté de BluCo, on a tout prévu, y compris la prime qui va bien pour battre Le Havre.

Strasbourg motivé à bloc pour battre Le Havre

Pas mal la prime de victoire pour les joueurs de Strasbourg pour ce soir, reste plus qu’à gagner !



BlueCo sort l’artillerie lourde !!!



De tout cœur avec Saint-Etienne !!! — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) May 17, 2025

Selon Mohamed Toubache-Ter, les propriétaires du RC Strasbourg ont prévu un gros bonus financier pour les joueurs et le staff en cas de victoire face à une formation du Havre qui vient à la Meinau pour tenter de sauver sa place en Ligue 1. « Pas mal la prime de victoire pour les joueurs de Strasbourg pour ce soir, reste plus qu’à gagner ! BlueCo sort l’artillerie lourde !!! De tout cœur avec Saint-Etienne !!! », explique Mohamed Toubache-Ter, qui sait bien que tout cela fait à distance le jeu de l'AS Saint-Etienne même si, sur le papier, il n'y a pas photo entre Strasbourg et Le Havre. Cependant, la défaite alsacienne à Angers la semaine passée a légèrement calmé l'euphorie qui s'était emparée de Strasbourg.