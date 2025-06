Strasbourg reporte d'un an sa vente record

Dans : RCSA.

Par Quentin Mallet

Annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines et cités dans des gros clubs européens, Emanuel Emegha est finalement parti pour rester une saison supplémentaire au RC Strasbourg. L'occasion de le vendre encore plus cher dans un an ?

Emanuel Emegha a été un artisan majeur de la saison réussie du RC Strasbourg. Les Alsaciens sont parvenus à décrocher leur ticket pour les barrages de la Ligue Europa Conférence, au terme d'une saison où même la Ligue des champions n'était pas si loin que cela. Liam Rosenior a pu compter sur un collectif fort, avec un Emegha en fer de lance, auteur de 14 buts et 3 passes décisives en 27 matchs de Ligue 1. Ses prestations lui ont forcément valu d'attirer le regard de nombreux grands clubs européens. Un temps évoqué dans les petits papiers du PSG, il était surtout proche de rejoindre Chelsea, écurie-mère de BlueCo. Finalement, Marc Keller, le président du RCSA, a confirmé qu'il voulait le garder une saison de plus.

Emanuel Emegha, reculer pour mieux sauter ?

Surprise à Strasbourg, Leicester drague Rosenior https://t.co/xmeFkgdGak — Foot01.com (@Foot01_com) June 6, 2025

« Pourquoi on veut conserver Emanuel Emegha ? Parce que c'est un joueur très important dans notre manière de jouer. On l'a vu quand il n'était pas là. C'est un joueur qui se plait chez nous, qui a beaucoup progressé. Il dégage une force. On veut le garder parce qu'on veut construire avec lui. Les ventes, ce ne sont pas les mêmes qu'à l'époque. Aujourd'hui, quand il faut vendre, c'est parce qu'il faut faire tourner l'effectif, parce qu'il faut respecter les chiffres du fair-play financier. A la fin, ce que vous devez retenir, c'est qu'on veut la meilleure équipe possible pour avoir de l'ambition », a déclaré Marc Keller à Alsa'Sports.

Le président du Racing sait très bien qu'Emanuel Emegha pourrait être vendu encore plus cher en fin de saison prochaine s'il sort un exercice 2025-2026 au moins au même niveau que celui qui vient de se conclure. D'autant plus que cette fois, il aura la tribune offerte par la Ligue Europa Conférence.