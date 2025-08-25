Strasbourg reçoit 35 ME et dit adieu à Bakwa

Dans : RCSA.

Par Hadrien Rivayrand

S'il y a un club à surveiller en cette fin de mercato estival, c'est Strasbourg. Si les Alsaciens ont recruté à tout-va, ils pourraient aussi réaliser une vente énorme.

Le RCSA sera assurément une des équipes les plus ambitieuses de Ligue 1 cette saison. Il faut dire que cet été, la direction, bien aidée par les décideurs de Chelsea, n'a pas hésité à recruter. Plus de 15 joueurs ont en effet rejoint les rangs alsaciens lors du mercato. De quoi faire saliver les fans et observateurs du club français, qui savent que leur équipe aura de belles chances de se qualifier de nouveau en Europe en fin d'exercice. Cependant, Strasbourg pourrait perdre dans les prochaines heures un élément phare de Liam Rosenior, à savoir Dilane Bakwa. L'ailier droit a la cote en Premier League, notamment à Nottingham Forest.

Bakwa, Strasbourg peut faire une opération énorme

Ces dernières heures, selon Sacha Tavolieri, la formation anglaise a même envoyé une offre 27,5 millions d'euros + 7,5 de bonus à Strasbourg pour Bakwa. Une offre... refusée par la direction alsacienne, qui veut un peu plus, soit 35 millions d'euros. Les négociations continuent donc entre les deux clubs, alors que le natif de Créteil s'est déjà mis d'accord contractuellement avec Nottingham Forest. Son départ serait un coup dur pour le RCSA mais une superbe opération financière. Pour rappel, Dilane Bakwa avait rejoint Strasbourg à l'été 2023 en provenance des Girondins de Bordeaux contre un chèque de 10 millions d'euros. Une arrivée en Premier League lui permettrait de passer un cap dans sa carrière et de se montrer dans un championnat très exigeant. Toujours bon à prendre, alors qu'une Coupe du monde 2026 se profile. A noter que, pour l'instant, c'est Habib Diarra, cédé à Sunderland pour 37 millions d'euros bonus compris, qui possède le titre de meilleure vente de l'histoire de Strasbourg.