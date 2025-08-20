Strasbourg prolonge le très convoité Doukouré (off)

Dans : RCSA.

Par Corentin Facy

Dans un communiqué publié ce mercredi sur son site officiel, le RC Strasbourg a annoncé la prolongation de son défenseur Ismaël Doukouré, très convoité depuis le début du mercato et qui va finalement poursuivre sa carrière en Alsace.

« Arrivé au club en janvier 2022, Ismaël Doukouré a disputé 86 matchs avec le Racing. La saison dernière, il a grandement contribué à la qualification pour les barrages de la Ligue Conférence. Le natif de Lille est désormais le joueur de l’effectif le plus capé avec le club et fait logiquement partie des cadres de l’équipe. Il a porté à plusieurs reprises le brassard de capitaine lors des matchs amicaux cet été et s’inscrit pleinement dans le projet du club en prolongeant son contrat jusqu’en 2028 » publie le club alsacien sur son site internet.