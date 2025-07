Strasbourg pique un joueur promis au RC Lens

Prometteur milieu de terrain polonais, le jeune Maxi Oyedele pourrait débarquer en France lors de ce mercato estival. Le RC Lens et le Racing Club de Strasbourg sont intéressés. Cependant, les Alsaciens semblent avoir un temps d’avance.

Performant cette saison avec le Legia Varsovie, le jeune Maxi Oyedele est suivi par plusieurs clubs de l’hexagone. L’international polonais (deux sélections) a performé du côté du club de la capitale rouge et blanc. Il s’est notamment illustré lors de la double confrontation face à Chelsea en Conférence League. Arrivé l’été dernier en provenance de Manchester United, le jeune joueur de 20 ans intéresse Strasbourg et le RC Lens. Les Alsaciens ont l’avantage dans le dossier et la clause du natif de Salford a déjà été réglée.

🚨🔵 Mathis Amougou will join Strasbourg on permanent deal from Chelsea, plan confirmed since February.



Amougou already agreed to the move and Strasbourg also work on deal to sign Maxi Oyedele from Legia on €6m fee, as @wlodar85 reports. pic.twitter.com/2Yk7R3hCFy