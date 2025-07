Strasbourg officialise Oyedele et boucle 2 cracks de Chelsea

Dans : RCSA.

Par Hadrien Rivayrand

Le RC Strasbourg travaille dur sur le mercato depuis quelques heures. En plus d'avoir bouclé la venue de deux joueurs de Chelsea, les Alsaciens viennent d'annoncer la signature d'un crack polonais de 20 ans.

A Strasbourg, on espère vivre de grandes émotions la saison prochaine en Ligue 1. Le dernier exercice avait été très prometteur. Mais voilà, pas mal de joueurs vont quitter le navire cet été et devront être remplacés. La direction alsacienne travaille fort pour dénicher des talents. Et les choses sont plus faciles lorsqu'on partage un propriétaire commun avec Chelsea. Dans les prochaines heures, Strasbourg va en effet accueillir deux jeunes joueurs des Blues, à savoir le gardien de but Mike Penders et le milieu offensif Kendry Páez. Les deux joueurs sont attendus dans les prochaines heures en France pour signer en prêt.

Strasbourg ne rigole plus au mercato

A souligner également que ce mercredi matin, le RC Strasbourg a officialisé la venue de Maxi Oyedele en provenance du Legia Varsovie. L'international polonais s'est engagé jusqu'en juin 2030 avec les pensionnaires de La Meinau contre un chèque de 6 millions d'euros. Le milieu défensif sera chargé de remplacer Andrey Santos, reparti du côté de Chelsea. A noter que dans cette opération, Manchester United, son club formateur, prendra 40% de la somme. La saison prochaine, l'idée de Strasbourg est de continuer à progresser. Les hommes de Liam Rosenior avaient manqué de peu la qualification en coupe d'Europe. L'entraîneur veut bien cibler les profils qui arrivent en Alsace. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le RC Strasbourg travaille fort pour renforcer son effectif. Reste à savoir si cela portera ses fruits comme c'était le cas il y a quelques mois en Ligue 1.