Strasbourg ‍: Habib Diarra vendu pour un montant record

Dans : RCSA.

Par Hadrien Rivayrand

Le RC Strasbourg sort d'une très belle saison en Ligue 1 et pas mal de ses joueurs sont courtisés cet été lors du mercato. C'est notamment le cas du milieu de terrain, Habib Diarra.

Strasbourg était tout proche de gratter une place en coupe d'Europe la saison prochaine mais une dernière défaite en Ligue 1 aura mis fin au rêve des Alsaciens. Toujours est-il que pas mal de joueurs du RCSA ont eu le temps de se montrer. Certains ont même une énorme cote de l'autre côté de la Manche. Sunderland, qui fera son grand retour en Premier League dans quelques mois, se cherche des éléments fiables au plus haut niveau. Les Black Cats viennent de trouver leur bonheur en étant désormais tout proche de recruter Habib Diarra.

Sunderland met le paquet pour s'offrir Habib Diarra

Selon les informations de Fabrizio Romano, Sunderland vient en effet de conclure un accord pour signer Habib Diarra en provenance du RC Strasbourg. Pour lâcher leur pépite, les Alsaciens voulaient un montant record. Sunderland payera donc 31,5 millions d'euros plus 4 millions d'euros de bonus pour s'attacher les services de l'international sénégalais de 21 ans. Une très belle rentrée d'argent qui pérennisera encore un peu plus les finances du RCSA. A noter qu'une clause de revente sera également incluse dans le futur contrat de Diarra à Sunderland. Foot Mercato précise de son côté ces dernières heures que pour signer dans le club anglais, Habib Diarra Diarra a été convaincu par le projet ambitieux de Sunderland et a refusé des clubs importants en Angleterre, Italie et Espagne. Malgré son jeune âge, il devrait donc avoir un rôle déjà majeur avec les Black Cats, qui comptent assurer leur maintien en Premier League le plus rapidement possible la saison prochaine.