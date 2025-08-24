Strasbourg fait une nouvelle folie sur le mercato

Dans : RCSA.

Par Nathan Hanini

Le Racing Club de Strasbourg est en passe de conclure une nouvelle arrivée. Le club alsacien est parvenu à trouver un accord avec le Stade de Reims concernant Valentin Atangana. Le joueur de 19 ans va quitter la Champagne pour filer en Alsace et retrouver la Ligue 1.

Le mercato strasbourgeois est démentiel. Mais surtout il n’est pas encore terminé. Pourtant, les Alsaciens ont déjà dépensé plus de 100 millions d’euros sur ce marché estival. La politique de Blue-co est simple. Un recrutement de jeunes joueurs afin de les valoriser pour une revente dans le futur. Dans cette optique, la formation de Liam Rosenior va acquérir le jeune Valentin Atangana. Le joueur du Stade de Reims va signer en Alsace dans les prochains jours.

Ce dimanche, So Foot dévoile que Strasbourg et Reims sont tombés d’accord concernant la vente du jeune joueur de 19 ans. Considéré par beaucoup comme un jeune prospect, Valentin Atangana va quitter la Ligue 2 pour retrouver l’élite du football français. Après trois refus, le club champenois a fini par accepter l'ultime offre des Alsaciens. Fabrizio Romano de son côté dévoile que l'accord tourne autour de 15 millions d'euros bonus compris. So Foot précise que d’autres clubs étaient en concurrence avec le RCSA.

Al-Ahli en Arabie Saoudite ou encore la Roma et Galatasaray ont suivi le joueur de près. L’international U20 français a été formé au Stade de Reims. Après 63 rencontres sous la tunique rémoise, Valentin Atangana va tenter l’aventure du côté de la Meinau. Il n’était pas présent dans le groupe rémois lors des deux premières journées de Ligue 2 de ce mois d’août. Une nouvelle belle vente pour le club champenois en perspective sur ce mercato estival. Le joueur de 19 ans va désormais devoir s’imposer en Alsace cette saison dans un effectif extrêmement fourni.