Strasbourg et Chelsea magouillent, la DNCG interpellée

Dans : RCSA.

Par Hadrien Rivayrand

Strasbourg aura été l'un des acteurs majeurs de ce mercato estival. Les Alsaciens auront en tout bouclé l'arrivée de 18 recrues, permises notamment par BlueCo, le consortium auquel ils appartiennent.

Le RC Strasbourg sera assurément l'une des équipes à suivre cette saison en Ligue 1. Fort d'un recrutement XXL, le club alsacien peut logiquement nourrir de grosses ambitions. Au total, ce sont 18 joueurs qui sont venus renforcer l'effectif de Liam Rosenior. Des joueurs qui sont arrivés grâce à la puissance financière de BlueCo, qui détient comme club phare Chelsea. Car les deux clubs n'ont pas hésité à s'envoyer des joueurs, ce qui ne plait pas forcément à tout le monde, puisque les deux équipes partagent le même propriétaire. Ce n'est sûrement pas Jean-Louis Tourre qui dira le contraire.

Strasbourg, un scandale dénoncé

Sur l'antenne d'RMC, le journaliste a en effet poussé un énorme coup de gueule contre la stratégie employée par BlueCo et demande des sanctions de la part de la DNCG : « Strasbourg fausse le championnat et peut faire des trucs que les autres clubs européens ne peuvent pas se permettre. Je vois là-dedans une distorsion de concurrence. Strasbourg fait des trucs que les clubs en multipropriétés qui ont des modèles similaires ne font pas : Toulouse n’a jamais fait de transferts avec Milan (détenu par RedBird Capitals), Nice jamais avec Manchester United (détenu par INEOS). Là où un club européen lambda doit dépenser l’argent qu’il génère, c’est le fair-play financier, Strasbourg ne se gêne pas pour faire monter ses recettes plus ou moins artificiellement. (...) La multipropriété continuera mais je pense qu’il faut réguler les choses, interdire ces transferts internes.

C’est la porte ouverte à tous les conflits d’intérêt, les commissions d’agents. Les clubs, Jean-Pierre Caillot en tête, se sont entendus pour dire que Lyon brisait quelque chose parce que la DNCG interdisait le recrutement mais y arrivait quand même par les prêts payants… Strasbourg fait des trucs que les autres ne peuvent pas faire comme Textor faisait des choses qu’il ne pouvait pas faire. S’ils se plaignaient l’année dernière, il faut se plaindre là-aussi ».

Reste à savoir si la DNCG se penchera ou non sur le cas Strasbourg lors de son prochain passage. Rien n'est moins sûr au vu des enjeux économiques.