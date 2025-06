Strasbourg bientôt envahi par l'Allemagne

Dans : RCSA.

Par Nathan Hanini

Le Racing club de Strasbourg va retrouver l’Europe la saison prochaine après une année solide en Ligue 1. Par conséquent, certains éléments de l’effectif alsacien sont courtisés. C’est le cas de Sebastian Nanasi.

Liam Rosenior a plus que réussi son pari cette saison. L’entraineur du Racing Club de Strasbourg a ramené les Alsaciens en Europe à l’issue de l’exercice 2024/2025. Après un gros recrutement, le RCSA voit certains joueurs suivis par d’autres écuries européennes. Après Emanuel Emegha, d’autres joueurs du secteur offensif sont courtisés. C’est le cas de Sebastian Nanasi. L’international suédois (8 sélections) est très apprécié en Allemagne. Auteur d’un début de saison éclair, le natif de Kristianstad a parachevé son exercice 2024/2025 avec six buts et quatre passes décisives en 31 rencontres dans l’élite du football français.

Francfort et Dortmund suivent le joueur

Selon le FrankfurterRundschau, l’Eintracht Francfort a coché le nom de Nanasi dans sa campagne de recrutement cet été. Le Suédois est suivi par le club ayant terminé troisième de Bundesliga cette saison. Les Aigles disputeront donc la Ligue des champions lors de la prochaine année. Évalué à 18 millions d’euros sur Transfermarkt, Nanasi est arrivé à l’été 2024 contre 11 millions d’euros en provenance de Malmö. Le Suédois pourrait poser ses bagages en Allemagne contre 19 millions d’euros selon les médias allemands. Cependant, Chelsea pourrait avoir son mot à dire sur le transfert.

Le club de Premier League aimerait acquérir Hugo Ekitiké au sein de son effectif. Un jeu en triangle pourrait donc débuter. Le Borussia Dortmund suit également la situation de près concernant le joueur de Strasbourg. Sebastian Nansi va donc être un feuilleton dans les prochains jours. La possibilité que le joueur de 23 ans reste du côté de l’Alsace n’est pas à exclure.