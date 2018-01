RCSA : Laurey est dégoûté de s'incliner à la dernière minute

Dans : RCSA, LOSC, Ligue 1.

Thiery Laurey (entraîneur de Strasbourg, après la défaite 2-1 à Lille) : « Ça s’est joué sur pas grand-chose. Quand il reste deux minutes de jeu, on doit être capable de se concentrer sur un dernier coup de pied arrêté. Ce n’est pas possible, c’est trop récurrent pour nous. Quand ça doit se jouer sur pas grand-chose, ça doit se verrouiller sur coups de pieds arrêtés. Ça m’énerve qu’il n’y ait pas quelqu’un derrière capable de faire bouger tout le monde et qui dise à ses coéquipiers qu’on ne lâche rien. Les garçons se battent, l’état d’esprit est bon mais quand tu fais des petites erreurs sur ces phases capitales, tu les paies ».