RCSA : Ajorque signe quatre ans à Strasbourg

Dans : RCSA, Mercato, Ligue 1.

Le Racing Club de Strasbourg a annoncé ce lundi soir la signature pour quatre ans de Ludovic Ajorque, le puissant attaquant de 24 ans qui évoluait à Clermont Foot, pour un montant qui n'a pas été révélé. « Je suis heureux et fier de rejoindre le Racing. C’est un grand club, un club historique. Et les supporters sont magnifiques ! Ça a compté dans mon choix. J’espère faire une bonne saison et aider l’équipe à atteindre ses objectifs », s'est réjoui, sur le site officiel du RCSA, Ludovic Ajorque.