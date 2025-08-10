Quinzième départ à Strasbourg, le mercato de folie continue

Dans : RCSA.

Par Quentin Mallet

Le mercato de folie du RC Strasbourg est apparemment loin d'être terminé. Après avoir dépensé plus de 102 millions d'euros pour faire de venir de nouveaux joueurs, l'écurie alsacienne n'a pas d'autres choix que d'inviter des joueurs sur lesquels Liam Rosenior ne comptait pas spécialement à quitter le club. Comme d'autres avant lui, Milos Lukovic s'apprête donc à quitter l'Alsace.

La @UDLP_Oficial ultima la cesión del delantero serbio de 19 años Milos Lukovic procedente del RC Estrasburgo, según publica @atlantico_hoy #SegundaDivision pic.twitter.com/rm7qPV1V0N — solofichajes123 (@solofichajes123) August 10, 2025

En effet, selon les informations de Atlantico Hoy, Strasbourg est sur le point de prêter Milos Lukovic à Las Palmas. Le jeune attaquant serbe de 19 ans n'a pour l'instant disputé que 2 rencontres officielles avec les pensionnaires de La Meinau depuis son arrivée, et a enchainé deux prêts entrecoupés d'une blessure qui l'a éloigné des terrains pendant la première moitié de la saison dernière.

Le média canarien indique en ce sens que l'opération est un nouveau prêt. Pour l'international Espoirs serbe, ancien du FK IMT Belgrade, c'est l'occasion rêvée de progresser dans un environnement différent, en deuxième division espagnole. Quant à Strasbourg, les dirigeants alsaciens sont proches de conclure leur quinzième départ cet été.