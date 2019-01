PSG : Bourreau de Neymar, il explique son geste malheureux

Dans : RCSA, PSG, Coupe de France.

Battu par le Paris Saint-Germain (2-0) mercredi en Coupe de France, Strasbourg n’est pas épargné par les critiques.

Non pas à cause de sa performance au Parc des Princes, mais plutôt en raison de la blessure de Neymar qui pourrait l’empêcher d’affronter Manchester United en Ligue des Champions. Du coup, le bourreau du Brésilien, Moataz Zemzemi, est devenu la cible principale. Et ce malgré ses explications et ses excuses présentées après la rencontre.

« Franchement, je n’ai pas fait exprès, c’est le football, a commenté le milieu alsacien au micro d’Eurosport. C’était un contact avec Neymar, après, il est sorti blessé. C’est le foot, ça arrive parfois, on joue agressif et tout. Mais je n’ai pas fait exprès de blesser Neymar. Ça, c’est sûr. Je lui souhaite un prompt rétablissement, et c’est tout. »

Zemzemi se défend

« J’ai été agressif sur le coup… Après, je ne l’ai pas fait exprès. Je ne suis pas du genre à faire ça, a insisté le Tunisien. Peiné ? Oui, bien sûr… Je ne veux pas blesser les joueurs. Je m’excuse auprès de Neymar s’il est gravement blessé. Je n’aime pas me faire blesser, donc je ne veux pas le faire aux autres. Je m’excuse, je n’ai pas fait exprès et j’espère un prompt rétablissement. » Sur les images, il est clair que le jeune Zemzemi n’a pas volontairement blessé le Parisien.