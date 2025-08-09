La pépite danoise Lucas Hogsberg signe à Strasbourg

Dans : RCSA.

Par Claude Dautel

Le mercato de Strasbourg continue à être spectaculaire, puisque ce samedi le club alsacien a officialisé la signature de Lucas Hogsberg, le jeune défenseur international danois.

« L’international danois de 19 ans a signé au Racing jusqu’en 2030 en provenance du FC Nordsjælland. Lucas Hogsberg joue depuis l’âge de trois ans dans son club formateur, le FC Nordsjælland, avec lequel il a disputé sa première rencontre professionnelle à seulement 16 ans et évolué la saison dernière en Superliga. Le défenseur central compte déjà deux sélections avec le Danemark et fait partie des 100 nommés au trophée du Golden Boy 2025 qui récompense les meilleurs jeunes joueurs européens. Lucas Hogsberg s’est engagé pour cinq saisons en faveur du Racing », précise le club alsacien dans un communiqué.