Jackpot à venir pour Strasbourg grâce à Dilane Bakwa

Par Quentin Mallet

Après deux saisons remarquées du côté du RC Strasbourg, Dilane Bakwa fait l'objet d'une convoitise accrue de Nottingham Forest. Le pensionnaire de Premier League a transmis une offre importante mais les Alsaciens tiennent bon.

L'adage qui dit « jamais deux sans trois » pourrait ne pas valoir pour Dilane Bakwa. Arrivé à l'été 2023 au RC Strasbourg, le joueur formé aux Girondins de Bordeaux sort de deux saisons plutôt convaincantes, mais pourrait bien ne pas connaître de troisième exercice consécutif en Alsace. En effet, l'ailier droit gaucher a de nombreux prétendants à ses trousses, lui qui possède un profil de joueur explosif et technique. Au cours de l'été, des intérêts venus de l'Eintracht Francfort mais aussi du Côme FC ou de Leeds ont émergé, mais le club le plus enclin à poser une somme suffisamment convaincante pour le RCSA vient de Premier League.

Dilane Bakwa, la Premier League se rapproche

🚨🔵🇫🇷 On y est presque pour Dilane Bakwa à Nottingham Forest!



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Le #NFFC a soumis une offre de €26M + €5M en bonus ce mardi pour boucler l’accord avec le Racing Strasbourg.



💰Une offre refusée MAIS qui rapproche considérablement les parties d’un accord.



⏳ À suivre…… pic.twitter.com/IaLshfb6nW — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 13, 2025

C'est en tout cas ce qu'affirme Sacha Tavolieri ce mercredi. Le journaliste spécialiste du mercato explique que l'opération entre Nottingham Forest et le RC Strasbourg pour Dilane Bakwa est proche d'arriver à sa conclusion. Le pensionnaire de Premier League a transmis une offre de 26 millions d'euros fixes, plus 5 millions d'euros bonus… mais les dirigeants strasbourgeois ont décliné la proposition. Ces derniers attendent encore un petit peu plus pour leur ailier droit. Malgré ce refus, il semble que les deux parties se rapprochent drastiquement d'un accord et que tout n'est plus qu'une question de temps pour qu'un terrain d'entente soit trouvé.

Pour rappel, L'Equipe révélait récemment que Strasbourg attendait entre 30 et 35 millions d'euros pour laisser partir Dilane Bakwa. L'offre de 31 ME bonus compris refusée, on se rapproche donc d'un transfert à 35 ME pour l'ancien des Girondins. Un transfert qui va d'ailleurs régaler le club au scapulaire grâce aux indemnités de formation.