Emegha s’en va, Strasbourg pioche en D2 espagnole

Confronté au probable départ de son buteur Emanuel Emegha, Strasbourg prépare déjà la succession du Néerlandais. Le club alsacien a transmis une offre pour l’attaquant argentin Joaquin Panichelli, performant pendant son prêt à Mirandés cette saison.

Sans Emanuel Emegha, ce n’est pas la même ambiance à Strasbourg. Le Racing a dû se passer des services de son attaquant forfait à Angers samedi. Résultat, les coéquipiers de Dilane Bakwa se sont inclinés (2-1) chez le promu. « C’est notre meilleur buteur tout simplement, a constaté l’ailier strasbourgeois. Quand tu ne joues pas avec Emegha, c’est plus difficile. Sans lui on ne marque pas beaucoup de buts donc ça fait mal. » Strasbourg devra pourtant s’habituer à évoluer sans le Néerlandais.

Une offre transmise pour Panichelli

Convoité par Crystal Palace et surtout Chelsea, qui possède le même propriétaire que le Racing, Emanuel Emegha a de grandes chances de partir cet été. Le club alsacien doit donc anticiper son départ et pense avoir trouvé la perle rare en deuxième division espagnole. D’après le journaliste Ivan Quirós, le pensionnaire de la Meinau a transmis une offre de 7 millions d’euros pour Joaquin Panichelli. L’attaquant de 22 ans, prêté par le Deportivo Alavés à Mirandés, et qui s’était remis d’une rupture du ligament croisé d’un genou la saison dernière, réalise une saison aboutie avec 20 buts et 2 passes décisives en 37 matchs de championnat.

Ses bonnes statistiques pourraient inciter le Deportivo Alavés à exiger un montant supérieur. D’autant que la clause libératoire de l’Argentin, sous contrat jusqu’en 2029, atteint les 20 millions d’euros. La formation basque va sûrement tenter de s’en rapprocher le plus possible, sachant que le club formateur de Joaquin Panichelli, à savoir River Plate, percevra 20% du montant de son transfert. Strasbourg peut donc s’attendre à des discussions compliquées pour l’avant-centre également courtisé par Wolverhampton en Angleterre.