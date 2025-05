Emegha et Strasbourg, Chelsea casse la love story

Emanuel Emegha est sans conteste l’une des révélations de la saison en Ligue 1. Auteur de 14 buts en championnat, l’attaquant néerlandais vit peut-être ses derniers instants au RC Strasbourg.

Recruté à Sturm Graz pour 13 millions d’euros il y a bientôt deux ans, Emanuel Emegha a explosé cette saison au RC Strasbourg, après un premier exercice d’adaptation en Ligue 1 l’an passé. Décisif mais aussi précieux dans le jeu de l’équipe dirigée par Liam Rosenior, l’international espoirs néerlandais fait indiscutablement partie des meilleurs attaquants du championnat depuis plusieurs mois. Ses prestations ravissent les fans du club alsacien, mais elles ont surtout attiré l’oeil de plusieurs grands clubs européens dans l’optique du prochain mercato, ce que confirme le média britannique TBR Football.

TBR Football understands that Emmanuel Emegha could yet be an option for Chelsea this summer.



They feel he could improve the competition for their new number 9 and Nicolas Jackson, and possibly offer added depth to their striking department.https://t.co/GSIrFwCv6B