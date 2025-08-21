CL ‍: Un 0-0 plein de regrets pour Strasbourg contre Brondby

Dans : RCSA.

Par Alexis Rose

Barrage aller de la Conférence League :

Stade de la Meinau.

Strasbourg - Brondby : 0-0.

Malgré de grosses occasions, le Racing Club de Strasbourg n'a pas réussi à faire la différence contre Brondby dans le cadre de son barrage aller de la Conférence League (0-0).

Septième du championnat de France la saison passée, Strasbourg doit passer par les barrages pour disputer la phase de poules de la Conférence League. Et lors de ce match aller à la Meinau, le Racing avait l’ambition de faire la course en tête pour bien négocier le retour au Danemark la semaine prochaine. Pour cela, le Racing poussait en première période avec Emegha (17e) ou Panichelli (38e, 43e), mais se faisait aussi peur avec Barco, tout proche du but contre son camp après une mésentente avec son gardien (34e). Malgré quelques situations chaudes des deux côtés, les 22 acteurs rentraient donc aux vestiaires sur un score nul et vierge (0-0 à la 45e).

En deuxième période, Strasbourg dominait Brondby, mais Panichelli manquait l'immanquable en tirant au-dessus alors qu’il n’avait plus qu’à pousser le ballon au fond des filets après un bon service de Lemaréchal (71e). Par la suite, Johnsson, le gardien remplaçant entré en cours de jeu après la blessure de Penders, sauvait la maison alsacienne en remportant son face-à-face avec Gregoritsch (83e). En fin de match, Strasbourg poussait pour faire la différence, mais Bakwa butait sur le gardien adverse (86e), puis Ouattara trouvait le poteau (88e), et Emegha tombait finalement sur Pentz à bout portant (90e+3)...

C'est terminé 🏁



Malgré les nombreuses occasions, le Racing n'a pas réussi à trouvé la faille...



Tout se jouera au match retour à Brøndby 🔜



90'+5 | 0️⃣-0️⃣ #RCSABIF pic.twitter.com/BMGQGk8nDp — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) August 21, 2025

Malgré toutes ces tentatives, le RCSA n’arrivait pas à trouver la faille (0-0 à la 90e). Les hommes de Liam Rosenior aborderont donc un difficile déplacement au Danemark la semaine prochaine sans aucun avantage, mais avec l'impression d'avoir les armes pour faire tomber Brondby et retrouver une Coupe d'Europe des années après.