CL ‍: Strasbourg connaît son adversaire en barrages

Dans : RCSA.

Par Alexis Rose

Pour son grand retour en Coupe d’Europe, le club de Strasbourg sait enfin à quelle sauce il sera mangé au cours des deux prochaines semaines. Puisque depuis ce jeudi soir, le club alsacien connaît son adversaire pour les barrages de la Conférence League. Il s’agit de Brondby, qui a complètement renversé Reykjavik (victoire 4-0 après la défaite 0-3 de l’aller). Par conséquent, ce sont face aux Danois de la banlieue de Copenhague que le Racing tentera de récupérer un ticket pour la phase de groupe de la Conférence League. Les matchs se joueront les 21 et 28 août prochains.