CL ‍: Emegha envoie Strasbourg dans les étoiles ‍!

Dans : RCSA.

Par Alexis Rose

Barrage retour de la Conférence League :

Brondby Stadion.

Brondby - Strasbourg : 2-3 (0-0 à l’aller).

Buts : Wass (44e) et Gregoritsch (85e) pour Brondby ; Emegha (15e, 66e) et Doukouré (40e) pour Strasbourg.

Plus efficace qu’à l'aller, Strasbourg est allé battre Brondby au Danemark (3-2). Grâce notamment à un doublé d’Emanuel Emegha, le RCSA s’offre donc une place pour la phase régulière de la Conférence League.

Une semaine après un 0-0 rageant du côté de la Meinau, le Racing se devait d’être plus efficace pour composter son ticket en phase régulière de la Conférence League. Ce qui allait être le cas dès la première période, puisqu’après une première occasion de Wass côté danois (10e), le RCSA ouvrait la marque ! Lancé en profondeur par Lemaréchal, Emegha profitait d’une sortie hasardeuse du gardien adverse pour trouver le chemin des filets d’un lob astucieux du gauche (0-1 à la 15e). Un but suivi du break, vu que Strasbourg profitait encore d’une erreur de Pentz sur une frappe lointaine assez anodine de Doukouré pour se rapprocher de son rêve européen (0-2 à la 40e). Sauf que juste avant la pause, Brondby relançait le suspense. En effet, sur une touche longue, un joueur danois déviait le ballon jusqu’au deuxième poteau, où Daniel Wass se retrouvait seul pour tromper Penders à bout portant (1-2 à la 44e).

⚽ DOUKOURÉ MET LE 2-0 POUR STRASBOURG AVEC CETTE FRAPPE FUYANTE ! (Brondby a déjà réduit l'écart mais le Racing est bien parti quand même) pic.twitter.com/wP1yXFwNV1 — RMC Sport (@RMCsport) August 28, 2025

Au retour des vestiaires, Moreira se montrait dangereux (50e), puis Penders faisait le boulot pour laisser son équipe faire la course en tête (55e). Et après l’heure de jeu, sur un contre parfaitement mené par Barco et Moreira, Emegha remportait son face-à-face avec Pentz pour redonner de l’air au Racing (1-3 à la 66e). Les deux équipes se rendaient ensuite coup pour coup jusqu’à une scène un peu confuse… Dans les dernières minutes de jeu, une décision arbitrale contestable allait effectivement relancer la rencontre, quand Monsieur Minakovic donnait un coup-franc indirect à Brondby pour une supposée passe intentionnelle de Barco à son gardien Penders, qui avait pris le ballon à la main (84e). Sur ce coup-franc indirect dans la surface alsacienne, Gregoritsch lâchait un puissant tir que Moreira ne pouvait qu'effleurer de la tête, avant que le ballon ne finisse dans la lucarne (2-3 à la 85e). Malgré cette réduction de l’écart, le groupe de Liam Rosenior tenait bon jusqu’au coup de sifflet final et s'imposait avec la manière (2-3).

Grâce à ce succès au Danemark, Strasbourg se qualifie donc pour la phase régulière de la Conférence League ! Pour son grand retour en Europe, plus de 20 ans après, le RCSA représentera donc la L1 dans la troisième compétition européenne cette saison.