Chelsea prête à Strasbourg une pépite à 15ME

Par Claude Dautel

C'était dans l'air du temps au dernier mercato d'hiver lorsqu'il avait quitté l'AS Saint-Etienne pour Chelsea, Mathis Amougou va revenir en Ligue 1. Et c'est bien évidemment à Strasbourg que le milieu de terrain va être prêté.

Le 4 février dernier, l'ASSE et Chelsea officialisaient le transfert de Mathis Amougou. Le milieu de terrain de 19 s'engageait avec les Blues pour huit ans moyennant 15 millions d'euros, et il rejoignait aussitôt le club londonien afin de découvrir son futur club. Mais, déjà à l'époque, les médias anglais affirmaient que Mathis Amougou allait être prêté en 2025-2026 dans le but d'avoir du temps de jeu. Et il se confirme que le joueur révélé sous le maillot des Verts va rapidement revenir en France, et plus précisément à Strasbourg, qui a le même propriétaire que Chelsea, à savoir BlueCo. Journaliste spécialisé dans le mercato, Sacha Tavolieri confirme que tout est bouclé entre les deux clubs, et que Mathis Amougou va rapidement rejoindre l'effectif de Liam Rosenior.

Mathis Amougou de retour en France

🔵 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Infos #CFC :

🇫🇷 Mathis Amougou (Chelsea FC) to be loaned to Racing Strasbourg for the season 2025/2026. The French midfielder’s expected for medical tests and complete his move. #RCSA #Ligue1 pic.twitter.com/qGpnLsGuHk — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) July 5, 2025

Le journaliste précise que Mathis Amougou devrait passer sa visite médicale dans les meilleurs délais et ensuite signer son contrat pour un prêt d'une saison sans option d'achat, évidemment. International dans différentes catégories avec la France, le natif du Blanc-Mesnil a été formé à Saint-Etienne, et Chelsea avait tout de même dépensé 15 millions d'euros au dernier mercato d'hiver, preuve que le club de Premier League place de gros espoirs dans Mathis Amougou. Même si certains supporters du RC Strasbourg se plaignent de voir que leur équipe est devenu un satellite de Chelsea, cela permet tout de même au club alsacien de pouvoir compter sur un large panel de joueurs disponibles et cela a permis à Strasbourg de briller en Ligue 1 la saison passée. Pour rappel, l'équipe de Liam Rosenior jouera les barrages de la Ligue Europa Conférence 2025-2026.