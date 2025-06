BlueCo a un nouveau projet, ça va gronder à Strasbourg

Dans : RCSA.

Par Eric Bethsy

Agacés par les méthodes de BlueCo et de son représentant Todd Boehly, les supporters de Strasbourg n’apprécieront pas le nouvel objectif du consortium. Le propriétaire du Racing et de Chelsea rêve maintenant de s’offrir une troisième écurie en Europe, à savoir le Sporting Portugal.

Il en faudra plus pour calmer les supporters de Strasbourg. Malgré la récente septième place décrochée en Ligue 1, pour le moment synonyme de qualification en barrages de la Ligue Europa Conférence, une partie du public de la Meinau reste particulièrement hostile envers la direction. Ces fans mécontents ne digèrent toujours pas le rachat par BlueCo. A cause de la multipropriété, beaucoup estiment que le Racing a perdu son identité et qu’il ne représente plus qu’une simple filiale de Chelsea.

Il est vrai que le consortium a établi des liens étroits entre ses deux formations. Strasbourg se voit ainsi contraint de récupérer de jeunes talents recrutés par les Blues, mais pas encore prêts pour entrer dans les rotations du manager londonien Enzo Maresca. Autant dire que les supporters strasbourgeois n’apprécieront pas l’information révélée par le Chelsea Chronicle. On apprend effectivement que BlueCo n’a pas abandonné l’idée de s’offrir un troisième club en Europe. Cette fois, le groupe représenté par Todd Boehly veut acquérir le Sporting Portugal.

BlueCo rêve du Sporting

Le consortium avait déjà envisagé ce projet en 2023, au moment de discuter du transfert de Manuel Ugarte à Chelsea. Mais le milieu uruguayen avait fini par privilégier le Paris Saint-Germain. L’année suivante, BlueCo était tout de même passé à l’action avec une offre pour racheter des parts minoritaires du Sporting Portugal, sans succès. L’homme d’affaires américain et ses collaborateurs pourraient désormais attendre 2026 pour revenir à la charge. D’ici là, les supporters de Strasbourg suivront attentivement ce dossier et risquent de poursuivre leurs manifestations contre le propriétaire.