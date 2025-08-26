Bakwa intransférable, Strasbourg refuse 35 ME

Dans : RCSA.

Par Corentin Facy

Intéressé par Dilane Bakwa depuis le début du mercato, Nottingham Forest a soumis une ultime offre à 35 millions d’euros. Contre toute attente, cette proposition a été refusée par Strasbourg.

Passeur décisif lors des deux premières journées de championnat, contre Metz puis face à Nantes, Dilane Bakwa est un joueur clé pour Liam Rosenior. Excellent l’an passé, l’ancien ailier des Girondins de Bordeaux part de nouveau sur de très hauts standards en ce mois d’août. De quoi entretenir l’intérêt de la Premier League à son égard. C’est notamment le cas de Nottingham Forest, qui après avoir lâché 30 millions d’euros pour Arnaud Kalimuendo, souhaite s’offrir un nouveau talent de Ligue 1. Le club anglais a jeté son dévolu sur Dilane Bakwa depuis plusieurs semaines et multiplie les offres soumises à Strasbourg.

Strasbourg recale encore Nottingham Forest

Pour le plaisir des yeux : Dilane Bakwa en action 😍 pic.twitter.com/MOwBFVPtPR — Ligue 1 McDonald's (@Ligue1) January 16, 2025

Ces dernières heures, une ultime proposition à hauteur de 35 millions d’euros est arrivée sur le bureau des dirigeants alsaciens. De sources strasbourgeoises, on pensait que cette offre serait la bonne et que Dilane Bakwa allait faire ses valises pour Nottingham Forest. Surprise, le club présidé par Marc Keller a finalement rejeté cette proposition. A en croire les informations de L’Equipe, Strasbourg a tout simplement dit non aux 35 millions d’euros de Nottingham, sans que l’on sache pour autant s’il s’agit d’un non définitif à un départ de Dilane Bakwa, ou si Strasbourg réclame tout simplement plus d’argent pour son talentueux ailier de 22 ans. En cette dernière semaine du mercato, il sera intéressant de voir si le club de Premier League reviendra encore à la charge, ou si ce refus de Strasbourg marquera la fin des négociations entre les deux clubs pour l’ancien Girondin.