Accord à 15 ME, Strasbourg craque encore

Dans : RCSA.

Par Quentin Mallet

Toujours à la recherche de bonnes affaires pour renforcer son effectif, le RC Strasbourg a trouvé un accord avec Nordsjælland pour le transfert de Lucas Høgsberg. Le défenseur danois de 19 ans devrait être la 13e recrue alsacienne de l'été.

Le mercato du RC Strasbourg ne s'arrête définitivement pas. Sous l'impulsion de la manne financière très importante de BlueCo, l'écurie alsacienne s'est déjà offert 12 recrues depuis l'ouverture de la fenêtre estivale 2025. Au total, ce sont trois joueurs arrivés en prêt en provenance de Chelsea, le club phare du consortium américain, ainsi que 9 joueurs achetés pour un total de 87 millions d'euros. Et avec la nouvelle recrue qui va prochainement faire ses valises, le RCSA va inévitablement dépasser la barre symbolique des 100 millions d'euros. Aux dernières nouvelles, un accord a été trouvé pour la venue de Lucas Høgsberg.

Strasbourg lâche encore 15 ME

🚨🔵⚪️ Strasbourg agree deal with Nordsjælland for defender Lucas Høgsberg.



Fee worth €15m plus sell-on clause, no add-ons. Part of plans to finish top5 in Ligue1 this season. Follows @F_Abolhosseini @Santi_J_FM. pic.twitter.com/kOgpDsdV0x — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2025

C'est en tout cas ce qu'affirment conjointement les journalistes Santi Aouna et Fabrizio Romano. Ces derniers indiquent tous deux que Strasbourg a trouvé un accord avec Nordsjælland pour le transfert de Lucas Høgsberg d'un montant de 15 millions d'euros, plus des bonus et un pourcentage à la revente. Le défenseur central danois de 19 ans, qui peut également jouer dans le couloir droit, a vu sa cote exploser au Danemark la saison dernière. Au fur et à mesure, il est devenu un élément incontournable de son club formateur et a participé à 31 matchs lors de l'exercice précédent. Sa progression se traduit d'ailleurs par trois titularisations lors des trois premiers matchs de cette nouvelle saison en championnat.

Forcément, un jeune joueur aussi talentueux et prometteur a tapé dans l'œil des recruteurs du RC Strasbourg, lesquels ont bien compris que leur mission était de recruter des joueurs à fort potentiel pour espérer une plus-value sur la revente. Avec ce transfert à 15 ME fixe, Lucas Høgsberg devient par ailleurs la troisième recrue la plus chère de l'histoire des pensionnaires de La Meinau.