Wahbi Khazri annonce le pire pour l’ASSE

Dans : ASSE.

Par Guillaume Conte

Après la victoire face à Metz, Saint-Etienne est allé prendre un point à Bordeaux ce mercredi (2-2) dans un match chaotique.

Dans un match mal embarqué, les Verts ont su réagir pour empêcher les Girondins de revenir dans la course. Un point crucial, qui met toujours l’ASSE à la place de barragiste, mais avec quatre points d’avance sur la 19e place. Il faudra désormais aller chercher Troyes, Clermont, Lorient voire Angers pour aller se sauver directement. Un objectif réalisable pour l’ASSE, qui est partie de la dernière place à la trêve. Mais si ce point face aux Girondins parait insuffisant aux yeux des joueurs stéphanois, c’est parce qu’ils savent que le calendrier qui les attend est particulièrement délicat. A commencer par Monaco le week-end prochain, puis Rennes et Nice. Les points vont être difficiles à aller chercher, surtout si l’ASSE joue comme ça, a tenu à prévenir Wahbi Khazri.

🏁 Fin de la rencontre. Une belle réaction de nos Verts après un début de match très compliqué.



La course au maintien se poursuit dès samedi (19h) dans le Chaudron 🔜 #ASSEASM. pic.twitter.com/jXHuiEHbex — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) April 20, 2022

« Vu la physionomie du match c'est un bon point pris mais il faut qu'on progresse sur nos entames de match. On ne peut pas être menés à chaque fois. On est content de la réaction du groupe, on arrive à réagir, c'est le point positif mais il ne faut pas prendre cette habitude. Contre des plus grosses écuries, ça ne passera pas ! Les équipes qui jouent l'Europe si on est menés, on ne reviendra pas au score ! Ce groupe ne lâche jamais rien. Ce n'est pas évident mais on marque tout de même deux buts pour le 4ème match d'affilée et on termine seulement avec quatre points sur 12 possibles c'est là qu'il faut progresser », a prévenu l’international tunisien des Verts, qui sait bien que le niveau de jeu actuel rend les prochaines rencontres difficiles face à des équipes à la lutte pour le podium. Mais Saint-Etienne a l’art de faire mentir les chiffres et les tendances la relégation étant promise aux Verts à la mi-parcours, alors que désormais le maintien est clairement un objectif en ligne de mire.