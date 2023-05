Vente en vue, grosse annonce à venir pour l'ASSE

Dans : ASSE.

Par Adrien Barbet

La saison 2022/2023 de l'AS Saint-Étienne a été marquée par plusieurs événements marquants pour leur retour en Ligue 2. Si les Verts sont maintenus en deuxième division, ils attendent fermement l'arrivée d'un nouvel investisseur.

Dix-neuvième de la Ligue 2 en janvier, l'ASSE était réellement menacée par une descente en National. Ce qui aurait été vécu comme un véritable cataclysme pour le club du Forez. Finalement, les Verts ont réalisé une bonne année 2023 avec une belle série, ce qui a permis au club stéphanois d'assurer son maintien dans l'antichambre du football français après un succès face à Quevilly Rouen Métropole. L'ASSE est même neuvième de la Ligue 2 avec un bilan positif, à deux journées de la fin du championnat. Désormais, le maintien est assuré et Saint-Étienne peut d'ores et déjà commencer à réfléchir pour la saison suivante avec l'objectif de remonter le plus rapidement possible en Ligue 1. Le mercato estival sera déterminant pour les Verts. Mais l'autre objectif principal pour les supporters stéphanois est la vente du club.

Les supporters de l'ASSE prient pour une vente cet été

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par AS Saint-Étienne (@asseofficiel)

Il y a quelques semaines, le Daily Mail annonçait que 777 Partners était intéressé à l'idée de formuler une offre pour racheter l'AS Saint-Étienne. Finalement, le fonds d’investissement américain s'est rabattu sur Everton. Néanmoins, des rumeurs envoient toujours Daniel Kretinsky à l'ASSE. Le milliardaire tchèque est déjà implanté en France et à Saint-Étienne puisqu'il est l'actionnaire majoritaire du journal Le Monde mais aussi du groupe stéphanois Casino. Kretinsky est aussi l'actionnaire du Sparta Prague et de West Ham. L'homme d'affaires dont la fortune est estimée à 8 milliards d'euros ne s'est pas encore porté candidat au rachat de l'ASSE, bien que son nom circule du côté des Verts. Si Saint-Étienne espère revenir en Ligue 1 en 2024, l'espoir d'une vente est également dans la tête de tous les supporters stéphanois qui ont souvent réclamé la démission du président Roland Romeyer. Et c'est probablement pour cet été alors que les propriétaires actuels du club du Forez cherchent désormais à céder leur place.